بلومبرج: ترامب قبل هدايا بـ 40 ألف دولار في عامه الأخير بالرئاسة

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كشفت وكالة بلومبرج للأنباء أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل هدايا بأكثر من 40 ألف دولار في العام الأخير من رئاسته.

وأوضحت الوكالة نقلا عن تقرير إبراء الذمة المالية النهائي له أن ذلك شمل هدايا من المديرين التنفيذيين لشركة بوينج وأبل وشركة فورد موتور.

وأضافت أن أغلى هدية تلقاها ترامب كانت تمثالا من البرونز بقيمة 25 ألفا و970 دولار يصور مشاة البحرية الأمريكية يرفعون العلم الأمريكي على جزيرة آيوو جيما اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية ، وقدمه رئيس مؤسسة "جريتست جنيريشنز" ومقرها دنفر.

ويحق للرؤساء وأسرهم قبول الهدايا من مواطنين أمريكيين طالما أنهم لا ينتهكون قوانين تضارب المصالح أو الرشوة.