 الصين: القبض على مسؤولين اثنين سابقين في اتهامات تتعلق بالفساد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصين: القبض على مسؤولين اثنين سابقين في اتهامات تتعلق بالفساد

بكين - أ ش أ:
نشر في: الخميس 21 يناير 2021 - 9:33 ص | آخر تحديث: الخميس 21 يناير 2021 - 9:33 ص

أعلنت النيابة الشعبية العليا في الصين، القبض على مسؤولين اثنين سبقين؛ لاتهامات بتلقيهما رشوة وإساءة استخدام السلطة.

وذكرت النيابة العليا -في بيان اليوم الخميس- أنه تم القبض على "هو ون مينغ" الرئيس السابق لشركة الصين الوطنية المحدودة لبناء السفن، للاشتباه في تلقيه رشوة وإساءة استخدام السلطة، مشيرة إلى أنه تم طرد مينغ من الحزب الشيوعي الصيني الحاكم؛ لانتهاكه انضباط الحزب ولوائحه ومخالفات أخرى.

وأضافت النيابة أنه تم كذلك القبض على "ون قوه دونغ" النائب السابق لحاكم مقاطعة تشينغهاي شمال غربي الصين؛ في اتهامات بتلقيه رشوة، لافتة إلى أنه تم طرد دونغ من الحزب الشيوعي الصيني الحكم وفصله من المنصب العام بسبب انتهاكات خطيرة لانضباط الحزب ولوائحه.


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