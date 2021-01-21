 سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين - بوابة الشروق
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سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين

مصطفى عطية
نشر في: الخميس 21 يناير 2021 - 6:42 ص | آخر تحديث: الخميس 21 يناير 2021 - 6:42 ص

القت الأجهزة الأمنية القبض على تشكيل عصابي تخصص في هواتف المواطنين.


تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام مركبة "توك توك" وتبين أنهما وراء إرتكاب 10 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية" وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرةً التحقيقات.

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