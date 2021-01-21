 توفيق: إدارة الحديد والصلب فشلت في تشغيل الأفران وأعتذر لتأخر قرار التصفية - بوابة الشروق
الخميس 21 يناير 2021 4:46 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع وصول منتخب مصر لنهائي كأس العالم لكرة اليد؟
النتـائـج تصويت

توفيق: إدارة الحديد والصلب فشلت في تشغيل الأفران وأعتذر لتأخر قرار التصفية

صفاء عصام الدين
نشر في: الخميس 21 يناير 2021 - 4:27 م | آخر تحديث: الخميس 21 يناير 2021 - 4:27 م

استعرض هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، عدد من مبررات إغلاق وتصفية شركة الحديد والصلب، قائلا: "يعز علينا إن رمز مثل هذه الشركة يتم إغلاقه".

ووجه اعتذارا ليس للإغلاق، وإنما لتأخره واستمرار الخسارة، مضيفًا: "لا بديل هي مرحلة كان ضروري تنتهي من بدري وهي تنتهي الآن".

وتابع خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: "تصفية الحديد والصلب كان لابد منها ولو سأعتذر للشعب سأعتذر عن تأخر ذلك عام كامل".

واعتبر أن إدارة الحديد والصلب عجزت عن تشغيل أفران الحديد والصلب بسبب الضرر بالأفران، قائلا: "تعهدنا بتحمل أجور 3000 آلاف عامل وتسديد مديونيات الحديد والصلب ضمن مناقصة من أجل إنقاذ الشركة".

وأشار إلى وجود مليار ونصف خسائر العام الماضي في شركة الحديد والصلب، مضيفا: "أهلي كلهم اشتروا أسهم الحديد والصلب في الستينات ولا يمكن أخذ قرار التصفية إلا بعد اليأس الكامل من الإصلاح".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك