توفيق: إدارة الحديد والصلب فشلت في تشغيل الأفران وأعتذر لتأخر قرار التصفية

استعرض هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، عدد من مبررات إغلاق وتصفية شركة الحديد والصلب، قائلا: "يعز علينا إن رمز مثل هذه الشركة يتم إغلاقه".

ووجه اعتذارا ليس للإغلاق، وإنما لتأخره واستمرار الخسارة، مضيفًا: "لا بديل هي مرحلة كان ضروري تنتهي من بدري وهي تنتهي الآن".

وتابع خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: "تصفية الحديد والصلب كان لابد منها ولو سأعتذر للشعب سأعتذر عن تأخر ذلك عام كامل".

واعتبر أن إدارة الحديد والصلب عجزت عن تشغيل أفران الحديد والصلب بسبب الضرر بالأفران، قائلا: "تعهدنا بتحمل أجور 3000 آلاف عامل وتسديد مديونيات الحديد والصلب ضمن مناقصة من أجل إنقاذ الشركة".

وأشار إلى وجود مليار ونصف خسائر العام الماضي في شركة الحديد والصلب، مضيفا: "أهلي كلهم اشتروا أسهم الحديد والصلب في الستينات ولا يمكن أخذ قرار التصفية إلا بعد اليأس الكامل من الإصلاح".