أسامة ربيع: إيرادات قناة السويس الجديدة غطت تكلفة إنشائها في 45 يوما

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس الجديدة، حققت إيرادات غطت تكلفة إنشائها خلال 45 يومًا فقط خلال الفترة الماضية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الخميس، أن القناة تشهد عبور سفن جديدة باستمرار منذ افتتاحها.

وأوضح ربيع أن تكلفة إنشاء قناة السويس الجديدة بلغت 20 مليار جنيه، وأنه تم تسديد تلك المبالغ خلال شهر ونصف من خلال عوائد القناة.

وكشف أن قناة السويس الجديدة لا تحقق خسائر بالمقارنة بالقنوات المائية المشابهة، موضحا أنه في عام 2008 خسرت قناة السويس 4 مليارات دولار، وفي عام 2016 خلال أزمة انخفاض سعر الوقود خسرت قناة السويس 5 مليارات دولار.