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سيلاقي منتخب مصر، المنتخب الإيفواري في دور الـ16 من منافسات كأس الأمم الأفريقية، يوم الأربعاء القادم.

ويمتلك الفراعنة، ذكريات رائعة في مواجهاته مع الأفيال خاصة في أمم أفريقيا.

وتعود آخر مباراة لمنتخب مصر ضد كوت ديفوار في أمم أفريقيا في عام 2008، وحينها فاز الفراعنة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وبدأ حسن شحاته في تلك المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة: عصام الحضري

خط الدفاع: أحمد فتحي - وائل جمعة - هاني سعيد - شادي محمد - سيد معوض

خط الوسط: أحمد حسن - حسني عبدربه - محمد أبوتريكة

خط الهجوم: عمرو زكي - عماد متعب