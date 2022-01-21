رئيس الجزائر يعلق على خروج منتخب بلاده من أمم أفريقيا

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أعرب الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، عن دعمه للمنتخب الجزائري لكرة القدم رغم إقصائه من بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ونشر تبون تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر» قال فيها: «هذا هو منطق كرة القدم.. يبقى الكبير كبيرًا، فلا تيأسوا».

وتابع: «نشجعكم ونقف وراءكم، اليوم وغدًا.. حظًا أوفر في المقابلات القادمة، إن شاء الله».

وودَّع المنتخب الجزائري لكرة القدم بطولة كأس أمم أفريقيا مبكرًا، عقب خسارته بنتيجة 1-3 أمام كوت ديفور في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وخرج بطل أفريقيا في النسخة الماضية التي أقيمت بالقاهرة، من هذه البطولة بعد أن احتل ذيل المجموعة برصيد نقطة وحيدة من تعادل أمام سيراليون وخسارتين من غينيا الاستوائية وكوت ديفوار.

فيما تصدرت كوت ديفوار المجموعة بسبع نقاط، تليها غينيا الاستوائية بست نقاط، كما ودعت سيراليون البطولة بعد تجمد رصيدها عند نقطتين في المركز الثالث.