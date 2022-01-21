في مثل هذا اليوم من عام 2006 حقق منتخب الفراعنة الفوز الأول في كأس الأمم الإفريقية التي اقيمت في مصر وتوجت بها في النهاية.

وكان منتخب مصر قد سيطر على كأس الأمم الإفريقية من عام 2006 حتى عام 2010 ليواصل كتابة التاريخ وقتها ويستحوز على 7 ألقاب ويتصدر قائمة الأكثر تتويجا بالبطولة على مر تاريخها.

وانتصر منتخب مصر بثلاثية نظيفة على ليبيا في لقاء الجولة الأولى الذي اقيم على ستاد القاهرة يوم 20 يناير، وأحرز أهداف منتخب مصر كل من أحمد حسام ميدو في الدقيقة 18 ومحمد أبو تريكة في الدقيقة 22 وأحمد حسن في الدقيقة 78 من زمن الشوط الثاني.

منتخب مصر كان ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات قوية للغاية كالمغرب وكوت ديفوار وليبيا، وفي هذه المجموعة تأهلت مصر وكوت ديفوار لدور الـ16 بعدما احتل الفراعنة 7 نقاط في المركز الأول.

ويشارك منتخب مصر حاليا في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها الكاميرون وضرب موعدا مع كوت ديفوار في دور الثمن النهائي في لقاء مصيرية سيقام الأربعاء القادم على ملعب أحمدو أهيدجو.