وزير القضاء الإسرائيلي السابق يشارك في المظاهرات العارمة ضد حكومة نتنياهو

شارك وزير القضاء الإسرائيلي السابق جدعون ساعر، مساء اليوم السبت، في المظاهرات العارمة التي خرجت ضد سياسات رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالية بنيامين نتنياهو.

ونسبت القناة السابعة الإسرائيلية إلى ساعر قوله -لدى مشاركته في مظاهرة حيفا- "على نتنياهو إقالة وزير الداخلية والصحة أرييه درعي فورًا.. يجب عليه ألا يمس بالديمقراطية.. مرت حتى الآن 75 ساعة منذ صدور حكم المحكمة العليا الإسرائيلية الذي نص على إبطال تعيين (درعي) وزيرًا في حكومة نتنياهو".

وأضاف ساعر مُخاطبًا نتنياهو "أنت تهين المحكمة العليا".

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قضت -يوم الأربعاء الماضي- بإبطال تعيين زعيم حزب "شاس" الديني الحاخام أرييه درعي، وزيرًا للصحة والداخلية.