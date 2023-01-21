الشرطة الإسرائيلية تعتدي على وفد من حركة فتح لتهنئته المناضل ماهر يونس بالإفراج عنه

اعتدت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، على وفد من حركة "فتح" كان في طريق عودته من داخل الخط الأخضر، بعد تهنئة المناضل الوطني الأسير المحرر ماهر يونس بالإفراج عنه.

وأفاد شهود عيان، بأن الشرطة الإسرائيلية أوقفت الحافلة التي كانت تقل وفد حركة "فتح" في القدس، واعتدت بالضرب على 4 أشخاص، واعتقلت 25 آخرين.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلى أفرجت، أمس الخميس، عن المناضل ماهر يونس "عميد الأسرى الفلسطينيين"، بعد أربعة عقود من الأسر فى سجون الاحتلال.

ونشرت الشرطة الإسرائيلية عناصرها والوحدات الخاصة والمخابرات في محيط منزل عائلة يونس قبيل دقائق من وصوله لمنزله؛ لمنع أي مظاهر احتفالية بتحرره من السجن.

ورغم تهديدات الشرطة الإسرائيلية، إلا أن جماهير غفيرة من البلدة والمجتمع العربي توافدت لمنزل عائلة ماهر يونس.

وقبيل تحرره من الأسر، نقلت إدارة سجون الاحتلال الأسير ماهر يونس إلى سجن "أوهلي كيدار"، ومنعته من وداع رفاقه.

ومنعت الشرطة الإسرائيلية عائلة الأسير يونس من تنفيذ أي احتفالات بالإفراج عنه، وحذرتها من رفع العلم الفلسطيني، ونصب خيمة لاستقباله.

واعتقل يونس، في الثامن عشر من يناير 1983، وذلك على خلفية مقاومته للاحتلال وانتمائه لحركة "فتح"، وذلك بعد فترة وجيزة من اعتقال ابن عمه المناضل كريم يونس، بالإضافة إلى رفيقهم سامي يونس، الذي أفرج عنه في صفقة تبادل الأسرى عام 2011، وكان في حينه أكبر الأسرى سنّا، وتوفي بعد أربع سنوات من تحرره.

وتعرض يونس لتحقيقٍ قاسٍ في حينه، وحكم عليه الاحتلال بالإعدام، وبعد شهر من الحكم عليه، أصدر الاحتلال حُكمًا عليه بالسّجن المؤبد مدى الحياة، وفي عام 2012، تم تحديد المؤبد له بـ 40 عاما، وخلال سنوات اعتقاله توفي والده في عام 2008، علما أن والده أسير سابق أمضى 8 سنوات في الأسر.

ووُلد يونس في السادس من يناير 1958، في قرية عارة داخل أراضي عام 1948، وله خمس شقيقات، وشقيق، درس في المدرسة الابتدائية، والثانوية في قرية عارة، وفي المدرسة الصّناعية في الخضيرة، وخلال سنوات أسره حصل على البكالوريوس في العلوم السياسية.