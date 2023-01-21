 سياسي إسرائيلي معارض: مظاهرة الليلة في تل أبيب ضد نتنياهو واحدة من الأكبر في تاريخ إسرائيل - بوابة الشروق
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سياسي إسرائيلي معارض: مظاهرة الليلة في تل أبيب ضد نتنياهو واحدة من الأكبر في تاريخ إسرائيل

رام الله - أ ش أ
نشر في: السبت 21 يناير 2023 - 10:03 م | آخر تحديث: السبت 21 يناير 2023 - 10:03 م
قال جلعاد كاريف، عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب "العمل"، إن المظاهرة التي خرجت في "تل أبيب" ضد سياسات حكومة بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، هي واحدة من أكبر المظاهرات في تاريخ إسرائيل.

وشدد كاريف، في تصريح للقناة "السابعة" الإسرائيلية، أن المظاهرات القادمة ستكون أكبر.

وخرج حتى الآن 100 ألف إسرائيلي إلى الشوارع في "تل أبيب"، وآلاف آخرون، في "حيفا" و"القدس المحتلة" و"بئر السبع" ضد سياسات الحكومة الحالية برئاسة نتنياهو، ومُخططه لإجراء ما وصفها بـ "إصلاحات في القضاء"، يرى مُعارضون له إنها تقوض الديمقراطية وتحد من رقابة المحكمة العليا الإسرائيلية على القوانين التي يمررها الكنيست.

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