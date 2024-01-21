استطلاع: تأييد الألمان لحزب شولتس يتراجع والأحزاب المعارضة في القمة

كشف استطلاع حديث تراجع تأييد الألمان للحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا والذي ينتمي إليه المستشار الألماني أولاف شولتس.



وجاء في الاستطلاع الذي أجراه معهد "إنسا" لقياس مؤشرات الرأي لصالح صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد، أن تأييد المواطنين لحزب البديل تراجع إلى 13%، ويقل ذلك بنسبة نقطتين مئويتين مقارنة بما كانت عليه في الاستطلاع السابق لذلك.



وبذلك صار تأييد الألمان للاشتراكيين الديمقراطيين متساو مع تأييدهم لحزب الخضر، الشريك بالائتلاف الحاكم أيضا، حيث زاد تأييد الأخير بنسبة نقطة مئوية ووصل إلى 13% في هذا الاستطلاع.



وظل التحالف المسيحي المعارض أقوى تكتل حزبي بألمانيا، حيث بلغ تأييد الألمان له 30%، وعقبه حزب البديل من أجل ألمانيا (إيه إف دي) اليميني المعارض بنسبة 22%.



أما الحزب الديمقراطي الحر، وهو الشريك الثالث للاشتراكيين الديمقراطيين والخضر بالائتلاف الحاكم الحالي بألمانيا، فقد ظل عند نسبة تأييد 5%.



وفقد حزب اليسار المعارض نقطة مئوية وتراجع تأييد الألمان له إلى 3%.



وفي المقابل حظى الحزب الجديد الذي أسسته زارا فاجنكنشت، والتي كانت عضوا بحزب اليسار، بنسبة تأييد تبلغ 7%.



جدير بالذكر أن الحزب الجديد يحمل اسمها، إذ يسمى (اتحاد زارا فاجنكنشت-الحكمة والعدالة)، ويضم في غالبيته أعضاء سابقين باليسار. وبهذه النسبة يكون ممكنا أن يحصل الحزب الجديد على تمثيل داخل البرلمان الألماني، إذا تم إجراء الانتخابات البرلمانية حاليا.



يذكر أن هذا الاستطلاع شمل 1203 أشخاص وتم إجراؤه في الفترة بين 15 و19 يناير الجاري.