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سيطر اللون الأخضر على أسواق المال العربية، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث أغلق كل من السوق المصري وأبوظبي ودبي والكويتي على ارتفاع، فيما تراجع أداء بورصة السعودية فقط.

- البورصة المصرية

أغلقت تعاملاتها اليوم على ارتفاع، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 4.176 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 29826.58 نقطة، كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 8480.45 نقطة.

وعلى صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعا، جاء سهم شركة المطورون العرب القابضة، مرتفعا بنسبة 15.10% ليغلق عند 40 قرشا، بينما تصدر الأسهم الاكثر انخفاضا سهم شركة راكتا بنسبة 5% ليغلق عند 28.27 جنيه.

- بورصة السعودية

أغلق المؤشر الرئيسي "تاسي" تداولات اليوم على تراجع طفيف بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوي 12369.63 نقطة، بتداولات 6.9 مليار ريال.

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا سهم شركة رسن لتقنية المعلومات بنسبة 10% ليغلق عند 88.10 ريال، وفي المقابل تصدر سهم شركة أكوا باور قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا بنسبة 3.49% ليغلق عند مستوى 420 ريال.

- سوق أبوظبي المالي

كما أغلق سوق أبوظبي المالي على ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.10% عند مستوى 9517.10 نقطة، بتداولات بلغت مليار درهم.

وتصدر الأسهم المرتفعة، سهم بنك الفجيرة الوطني بنسبة 15% ليغلق عند 4.14 درهم، بينما تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا سهم شركة أبوظبي الوطنية للتكافل بنسبة 9.84% ليغلق عند 4.03 درهم.

- سوق دبي المالي

أغلق المؤشر العام على صعود بنسبة 0.46%عند مستوى 5220 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 756 مليون درهم.

وجاء سهم مصرف السلام السودان في قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 12.06% ليغلق عند 0.632 درهم، بينما أغلق سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة في الأكثر انخفاضا بنسبة 10% عند 3.61 درهم.

- السوق الكويتية

أغلق مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت على ارتفاع بنسبة 0.67% عند مستوى 8108 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 97 مليون دينار.

وجاء سهم بنك وربة في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 2.62% ليغلق عند 253 فلسا، بينما تصدر سهم مجموعة أرزان المالية للتمويل و الاستثمار قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا بنسبة بلغت 1.08% ليغلق عند 275 دينار.