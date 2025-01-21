سيطر اللون الأخضر على أسواق المال العربية، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث أغلق كل من السوق المصري وأبوظبي ودبي والكويتي على ارتفاع، فيما تراجع أداء بورصة السعودية فقط.
- البورصة المصرية
أغلقت تعاملاتها اليوم على ارتفاع، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 4.176 مليار جنيه.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 29826.58 نقطة، كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 8480.45 نقطة.
وعلى صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعا، جاء سهم شركة المطورون العرب القابضة، مرتفعا بنسبة 15.10% ليغلق عند 40 قرشا، بينما تصدر الأسهم الاكثر انخفاضا سهم شركة راكتا بنسبة 5% ليغلق عند 28.27 جنيه.
- بورصة السعودية
أغلق المؤشر الرئيسي "تاسي" تداولات اليوم على تراجع طفيف بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوي 12369.63 نقطة، بتداولات 6.9 مليار ريال.
تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا سهم شركة رسن لتقنية المعلومات بنسبة 10% ليغلق عند 88.10 ريال، وفي المقابل تصدر سهم شركة أكوا باور قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا بنسبة 3.49% ليغلق عند مستوى 420 ريال.
- سوق أبوظبي المالي
كما أغلق سوق أبوظبي المالي على ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.10% عند مستوى 9517.10 نقطة، بتداولات بلغت مليار درهم.
وتصدر الأسهم المرتفعة، سهم بنك الفجيرة الوطني بنسبة 15% ليغلق عند 4.14 درهم، بينما تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا سهم شركة أبوظبي الوطنية للتكافل بنسبة 9.84% ليغلق عند 4.03 درهم.
- سوق دبي المالي
أغلق المؤشر العام على صعود بنسبة 0.46%عند مستوى 5220 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 756 مليون درهم.
وجاء سهم مصرف السلام السودان في قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 12.06% ليغلق عند 0.632 درهم، بينما أغلق سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة في الأكثر انخفاضا بنسبة 10% عند 3.61 درهم.
- السوق الكويتية
أغلق مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت على ارتفاع بنسبة 0.67% عند مستوى 8108 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 97 مليون دينار.
وجاء سهم بنك وربة في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 2.62% ليغلق عند 253 فلسا، بينما تصدر سهم مجموعة أرزان المالية للتمويل و الاستثمار قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا بنسبة بلغت 1.08% ليغلق عند 275 دينار.