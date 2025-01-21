من هم جنود الاحتلال الإسرائيلي الملاحقين قضائيا بتهم ارتكاب جرائم حرب؟

تواصل منظمة هند رجب مساعيها الحثيثة لملاحقة جنود الاحتلال الإسرائيلي المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وبحسب المنظمة، تُبرز هذه التحركات القانونية الدور الفاعل الذي تلعبه منظمة هند رجب في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب من جنود الاحتلال الإسرائيلي، سعياً لتحقيق العدالة ومحاسبة المسئولين عن الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

وفيما يلي أبرز التحركات القانونية التي اتخذتها المنظمة بحق عدد من الجنود المتورطين:

-جال فيرينبوك

تمكنت المنظمة من تحديد مكان جال فيرينبوك، الجندي الإسرائيلي المتورط في قتل مدني فلسطيني ومعاملة جثته بطريقة مهينة، في كولومبو، سريلانكا، وطالبت المنظمة السلطات السريلانكية باعتقاله فوراً والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية (ICC). كما قدمت شكوى رسمية للمحكمة الجنائية وطلبت من الإنتربول إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه.

-ليدور كاندالكر

رفعت المنظمة شكوى رسمية للمحكمة الجنائية الدولية ضد ليدور كاندالكر، عضو وحدة "روفايت غاش" الهندسية، المتهم بتدمير البنية التحتية المدنية في غزة، وقدمت المنظمة أدلة مصورة تظهر كاندالكر وهو يقوم بتفجير منزل مدني في غزة ثم يحتفل بذلك مع زملائه.

كما أبلغت المنظمة السلطات التايلاندية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتقاله أثناء وجوده في تايلاند.

-ساعر هيرشورن

رفعت المنظمة دعاوى قانونية في الأرجنتين وتشيلي ضد ساعر هيرشورن، عضو كتيبة الهندسة القتالية 749، وطالبت باعتقاله فوراً، وقدمت شكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد الكتيبة بأكملها، متهمة إياها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.

-أومري نير

أثار أومري نير، جندي في كتيبة الهندسة القتالية 601، غضباً دولياً بعد نشره صورة على إنستجرام داخل منزل مدني فلسطيني في غزة، في تصرف وُصف بأنه تذكير بفعلته خلال العدوان الإسرائيلي. لاحقاً، تحركت المنظمة لتحديد مكانه في تايلاند وطالبت السلطات التايلاندية باتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

-خطوة تاريخية في البرازيل

استجابت السلطات البرازيلية لشكوى قدمتها المنظمة ضد جندي إسرائيلي متواجد في البرازيل بغرض السياحة، وأصدرت المحكمة الفيدرالية أمراً عاجلاً بالتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، قبل أن يعود إلى إسرائيل بمساعدة حكومة الاحتلال.

-أميت نيشميا

رفعت المنظمة دعوى قانونية في الأرجنتين ضد أميت نيشميا، قائد فصيلة في لواء "جفعاتي"، بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، يقود القضية المحامي رودولفو يانزون.

-بوعز بن ديفيد

قدمت المنظمة شكوى قانونية في السويد ضد بوعز بن ديفيد، قناص في كتيبة 932 التابعة للواء "ناحال"، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أثناء العمليات العسكرية في غزة.

-اللواء غسان عليان

طالبت المنظمة السلطات الإيطالية والمحكمة الجنائية الدولية باعتقال اللواء غسان عليان، رئيس "منسق أعمال الحكومة في المناطق" (COGAT)، أثناء وجوده في روما، يُتهم عليان بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب، بعد تصريحاته المهينة بحق الفلسطينيين في غزة.

-غاي أزران

رفعت المنظمة شكوى قانونية ضد غاي أزران، جندي في كتيبة 432 التابعة للواء "جفعاتي"، وقدمت أدلة مصورة توثق جرائمه خلال العمليات العسكرية في غزة، وطالبت المنظمة السلطات التايلاندية باعتقاله فوراً أثناء وجوده هناك.