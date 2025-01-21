قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية ومقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، إن «قوة وجبروت» الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ظهرت باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، متهما إدارة بايدن بـ «الكذب»، عندما كانت تقول إنها «تحاول الضغط على إسرائيل لوقف الحرب».

وأكد خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر شاشة TEN»» أن أمريكا «عندما تريد استخدام قوتها تستخدمها»، مستشهدًا بإرسال ترامب لموفده الخاص، ستيف ويتكوف إلى الدوحة للمشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار في «سابقة لم تحدث من قبل».

وأشار إلى إبلاغ ويتكوف مكتب نتنياهو يوم الجمعة بوصوله السبت لمقابلة نتنياهو، لافتا إلى ذهاب نتنياهو لمقابلته رغم إجازته يوم السبت بسبب أعياد اليهود؛ لإبلاغه برسالة ترامب بأن «يبدأ تنفيذ اتفاقية وقف الحرب قبل تنصيبه».

وأوضح أن تعامل نتنياهو مع ترامب سيكون «خليطًا من العصا والجزرة»، مستشهدًا بنشر ترامب، يوم 7 يناير؛ مقطع فيديو لبروفيسور أمريكي يحقر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بشدة ويهاجمه بـ«لفظ بذيء»، متهما إياه بخداع أمريكا لدخول العراق وإقناعها الآن بمحاربة إيران.

ورأى أن ترامب «يُلاعب الجميع»، مؤكدًا: «يُخطئ من يعتقد أنه يستطيع التنبؤ بسلوك ترامب، فهو شخص متقلب ولا يمكن لأحد التنبؤ بسلوكه».