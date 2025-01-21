 ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متطرفين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متطرفين

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 21 يناير 2025 - 5:57 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 يناير 2025 - 5:57 ص

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا أصدرته إدارة الرئيس السابق جو بايدن، كان يسمح بفرض عقوبات على الأفراد الذين يقوضون جهود السلام في الضفة الغربية المحتلة.

واستُخدم هذا الأمر التنفيذي من قبل إدارة بايدن لفرض عقوبات على عدد من المستوطنين المتطرفين المتهمين بممارسة أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وذلك عقب تصاعد التوترات بعد هجمات حركة حماس في 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل.

ورحب المستوطنون الإسرائيليون بهذه الخطوة، معتبرين أن إدارة ترامب ستتبنى سياسات أكثر دعما للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

يُذكر أن ترامب خلال ولايته الأولى اتخذ خطوات مؤيدة لإسرائيل، منها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، إلى جانب الاعتراف بضم مرتفعات الجولان.


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