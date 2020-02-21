قال أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الزمالك، إن تتويج الفريق بلقبي كأس السوبر الإفريقي والمحلي على حساب الترجي التونسي والأهلي نتاج مجهود كبير لرئيس القلعة البيضاء.

صرح أحمد مرتضى "رئيس نادي الزمالك، أكثر شخص في العالم يتم محاربته، أعتبره بطل العالم رغم كل الهجوم عليه بسبب وبدون سبب، أهدي له الفوز بكأس السوبر، وأشكر اللاعبين والجهاز الفني والإدارة".

وأضاف عضو مجلس الزمالك "حظ أوفر للأهلي، فهو ناد كبير، وهو ما يزيد من حلاوة الفوز بالكأس، أعتبر أن الزمالك واجه الأهلي أو الترجي مرتين لطول رحلة السفر إلى الدوحة التي تشبه رحلة إلى الصين مدتها 11 ساعة".

وواصل "الأهلي ركز في ركلات الترجيح أكثر من المرة الماضية، ومع ذلك حالفنا التوفيق في التتويج بكأس السوبر".

وعن الاشتباكات بين اللاعبين عقب اللقاء، واصل أحمد مرتضى "لم أر ما حدث.. لكن بمجرد مشاركة كهربا اعتدى بالضرب على طارق حامد الذي كان قائده".

واستطرد عبر قناة (إم بي سي مصر) "قمت بترضية لاعبي الأهلي، لأنه حقهم، لحظة الانكسار تحتاج (طبطة)".

وشدد في ختام تصريحاته "لا أقبل الخطأ، يجب تقييم الأمور بشرط ألا نظلم الزمالك، هناك مسؤولون في أندية أخرى يخطئون ولا يعاقبهم أحد، بل يتم الاكتفاء بلفت نظر".