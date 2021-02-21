الصحة: دراسة تكلفة لقاح كورونا للفئات القادرة طبقا للجرعات القادمة لمصر

قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للإعلام الصحي والتوعية، إن القيادة السياسية وجهت بتلقيح كل الفئات غير القادرة ضد كورونا مجانًا بنسبة 100%، لافتًا إلى دراسة تكلفة اللقاح للفئات القادرة، طبقًا للجرعات التي تحصل عليها مصر خلال الفترة المقبلة.



وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الأحد، أن المواطن لا يمتلك أحقية اختيار نوع اللقاح الذي يحصل عليه، موضحًا أن التطعيم يتم طبقًا للمتوفر.



وأشار إلى تلقيح بعض الأطقم الطبية بلقاح «سينوفارم» وآخرين بـ«أسترازينيكا»، معلنًا افتتاح وجاهزية عدد أكبر من مراكز التطعيم على مستوى الجمهورية؛ لاستقبال المواطنين خلال الفترة المقبلة.