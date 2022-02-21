بنك إسرائيل يعتزم زيادة أسعار الفائدة تدريجيا خلال الشهور المقبلة



أعلن بنك إسرائيل المركزي اعتزامه زيادة أسعار الفائدة تدريجيا خلال الشهور القليلة المقبلة في ضوء الأوضاع المتوقعة والنمو السريع للاقتصاد الإسرائيلي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن البنك قرر اليوم الاثنين الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه المنخفض القياسي البالغ 1ر0%.

ويأتي ذلك فيما ارتفع معدل التضخم في إسرائيل خلال كانون الثاني/يناير الماضي إلى 1ر3% سنويا متجاوزا النطاق الذي تستهدفه الحكومة ويتراوح بين 1% و3% لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات.

وتجاوز معدل التضخم بعد الارتفاع المفاجئ له متوسط تقديرات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم وكان 9ر2%، في حين يظل معدل التضخم في إسرائيل أقل من متوسط معدل التضخم في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهو 6ر6%، حيث ساهم ارتفاع قيمة الشيقل الإسرائيلي على المدى الطويل في إبقاء معدل التضخم منخفض نسبيا.

وأشارت بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي إلى ارتفاع أسعار المستهلك في إسرائيل خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر0% شهريا. ومن المتوقع استمرار ارتفاع معدل التضخم خلال الشهور المقبلة، قبل أن يتراجع التضخم إلى حوالي 2% خلال الربع الثاني من العام الحالي.