رحبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اليوم الاثنين، بالحملة الأوروبية لوقف التعامل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية المُقامة فوق الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية.

ودعت الحركة، في بيان صحفي، الجاليات الفلسطينية في الخارج إلى حشد الطاقات لمساندة هذه الحملة وجمع التواقيع المطلوبة لتحويلها إلى سياسة رسمية معتمدة في دول الاتحاد الأوروبي.

وكانت قرابة 100 مؤسسة مجتمع مدني أوروبية أطلقت حملة تهدف إلى جمع مليون توقيع لمواطنين في دول الاتحاد الأوروبي، لمطالبة المفوضية الأوروبية بوقف التعامل التجاري مع المستعمرات الإسرائيلية، وتم ذلك بمبادرة من المركز الأوروبي للمساعدة القانونية، ولمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية.

وأوضحت "فتح" أنه وفق مفاهيم "مبادرة المواطن الأوروبي" والمعروفة بأنها إحدى سبل تعميق المشاركة الشعبية برسم سياسات الاتحاد، يتوجب الحصول على مليون توقيع لكي تغدو مفوضية الاتحاد الأوروبي ملزمة بمناقشة هذا الموضوع.