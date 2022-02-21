 إزالة 36 حالة تعد بالبناء على الأرض الزراعية في مركزي سمالوط وديرمواس بالمنيا - بوابة الشروق
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إزالة 36 حالة تعد بالبناء على الأرض الزراعية في مركزي سمالوط وديرمواس بالمنيا

ماهر عبدالصبور:
نشر في: الإثنين 21 فبراير 2022 - 12:34 م | آخر تحديث: الإثنين 21 فبراير 2022 - 12:34 م

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز، بالاستمرار في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 19 لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة والري، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة وتعليمات رئيس الوزراء بإزالة التعدي على الأرض الزراعية ومتابعة وزير التنمية المحلية.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، 35 حالة تعد بالبناء على الأرض الزراعية بقرية بني غني التابعة للمركز، وذلك بهدف القضاء على كل أشكال التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والحفاظ على الرقعة الزراعية.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، حالة تعد على الأرض الزراعية في المهد بقرية بني حرام.

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