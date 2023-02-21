نتنياهو ينتقد وزير خارجيته لمطالبته بوضع حد لرفع سعر الفائدة

انتقد رئيس الحكومة الائتلافية الإسرائيلية بنيامين تنتنياهو، اليوم الثلاثاء، وزير خارجيته إيلي كوهين، المُنتمي لحزبه، وقال إن مُطالبته لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش بمراجعة قرار "بنك إسرائيل المركزي" برفع "سعر الفائدة"، تقوض استقلالية البنك.

وكان كوهين دعا سموتريتش زعيم حزب (الصهيونية الدينية) إلى مراجعة قرار اللجنة النقدية لبنك إسرائيل المركزي أمس برفع سعر الفائدة بنسبة 0.5%، تجاوزًا للتوقعات، وهو ما أدى إلى انهيار الشيكل مقابل الدولار وبلوغه أدنى مستوى له في نحو 3 سنوات اليوم.

وكتب نتنياهو على تويتر "قانون بنك إسرائيل صدر تحت قيادتي وهو يضمن استقلالية لجنة النقد التي يرأسها المحافظ في تحديد سعر الفائدة.. لن يغير ذلك أي شيء".