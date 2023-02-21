الرئيس الإسرائيلي يجدد دعوته لإجراء محادثات هادئة بشأن الإصلاحات القضائية

جدد الرئيس الإسرائيلي إسحق هيرتسوج، دعوته للحكومة لخوض حوار مع المعارضة فيما تمضي قدما في إصلاحات قضائية تسببت في اندلاع احتجاجات حاشدة.

وقال هيرتسوج اليوم الثلاثاء: "بعد يوم أمس، اثبتوا أن لديكم كرم المنتصرين، اعثروا على الطريقة لإجراء حوار مع المعارضة".

وأضاف: "هناك إحساس بالحزن، لا إحساس بنوع من الاحتفال. هناك إحساس بالأسف نظرا لأن عددا هائلا من المواطنين، من جميع أطياف المجتمع الإسرائيلي.. يشعرون بالخوف الشديد على وحدة الشعب".

واستحدثت الحكومة الإسرائيلية اليمينية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جزأين من حزمة الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل في أول قراءة من ثلاث قراءات في البرلمان مساء أمس الاثنين.

ويمنح مشروعا القانون الساسة المزيد من النفوذ في تعيين القضاة، كما لم تعد المحكمة العليا قادرة على الحكم بشرعية قوانين أساسية.

كما تعتزم الحكومة أيضا السماح للبرلمان بإلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة.

ويرى منتقدون الإصلاحات باعتبارها تهديدا للفصل الديمقراطي بين السلطات. وتدفع الحكومة بأن المحكمة العليا تحظى بنفوذ كبير. ويشارك الآلاف من الأشخاص في إسرائيل في احتجاجات في الشوارع في أيام السبت منذ أسابيع.