ماكرون يعتزم تحذير ترامب من إظهار الضعف أمام بوتين

يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استغلال فرصة زيارته المرتقبة إلى البيت الأبيض لمحاولة إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتوافق مع الحلفاء الأوروبيين.

ومن المتوقع أن يلتقي ماكرون مع ترامب يوم الاثنين المقبل لمناقشة الوضع في أوكرانيا.

وخلال جلسة أسئلة وأجوبة عبر الإنترنت مساء الخميس، قال ماكرون إنه يعنزم إبلاغ ترامب أن إظهار أي ضعف تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجعل من الصعب التعامل مع الصين وإيران.

وقال: "سأقول له: في أعماقك لا يمكنك أن تكون ضعيفًا أمام الرئيس [بوتين]. هذا ليس أنت، وليس ما تتسم به، وليس في مصلحتك".

وفي اعقاب الجلسة عبر الإنترنت، قال ماكرون إنه أجرى مكالمة هاتفية أخرى مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وهي الرابعة في الأسبوع الماضي.

وأشار ماكرون إلى أنهما استعرضا "جميع الاتصالات التي أجريتها مع الشركاء الأوروبيين والحلفاء المستعدين للعمل من أجل سلام دائم وصلب لأوكرانيا وتعزيز أمن أوروبا"، حسبما كتب على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".

من جانبه، قال زيلينسكي إن المكالمة كانت "طويلة وذات مضمون" وكذلك بناءة.

وكتب على "إكس": "ناقشنا بالتفصيل وجهات نظرنا حول ضمانات الأمن - السلام العادل والدائم هو هدفنا المشترك، ونحن نعمل من أجل ذلك معا. هكذا يجب أن يعمل الشركاء الحقيقيون".

واستضاف ماكرون قادة أوروبيين خلال الأسبوع الماضي للبحث عن خط مشترك بشأن أوكرانيا في ظل الخطط الأمريكية لإنهاء محتمل لحرب روسيا في أوكرانيا.

ومن جهة أخرى، ذكرت وكالة أسوشيتد برس(أ ب) اليوم الجمعة أن تصريحات ترامب الأخيرة التي تعكس خطاب بوتين وخططه لإجراء مفاوضات مباشرة مع موسكو، قد أثارت قلق الحلفاء الأوروبيين والمسؤولين الأوكرانيين.

لكن ماكرون أشار إلى أن استراتيجية ترامب لإثارة حالة من "عدم اليقين" في المحادثات مع روسيا، يمكن أن تجعل الحلفاء الغربيين أقوى بالفعل في تلك المحادثات.

وقال ماكرون أن بوتين "لا يعرف ما سيفعل(ترامب)، إنه يعتقد أن ترامب قادر على أي شيء. حالة عدم اليقين تلك أمر جيد بالنسبة لنا وبالنسبة لأوكرانيا".

وتابع ماكرون أنه سيسعى لإقناع ترامب بأن المصالح الأمريكية والمصالح الأوروبية هي نفسها وسيبلغه "إذا سمحت لروسيا بالسيطرة على أوكرانيا، فلن يكون من الممكن إيقافها".

وأكد ماكرون مجددا أن هذا يعني أن أي اتفاق سلام يجب التفاوض بشأنه مع الأوكرانيين والأوروبيين حول الطاولة".