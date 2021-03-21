رئيس جامعة أسوان: سباق النيل الدولي من أهم توصيات الملتقي الدولي للسياحة الرياضية

أعلن الدكتور احمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، أنه من أهم توصيات الملتقى الدولي للسياحة الرياضية وآفاق وطموحات (أسوان أحلى) الذي انبثق من رحم المبادرة الرئاسية الرياضة أمن قومي، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ونفذتها جامعة أسوان من خلال كلية التربية الرياضية.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة أن الملتقي الدولي شهد ختام فعالياته الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وانعقد الملتقي تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان الذي استضافته جامعة أسوان ونظمته كلية التربية الرياضية، والذي جاء من أهم توصيات الملتقي الإعلان عن إقامة بطولة النيل الدولية في السادس من أكتوبر بنيل أسوان بعد توقف دام 25 عاما؛ ما يعكس فرحة الرياضيين من أبناء هذه اللعبة بأسوان.

وشكلت الجامعة لجنة علمية فنية رياضية بالتعاون مع اتحاد السباحة؛ لمعاينة أماكن المسابقة وقياس درجة المياه بنهر النيل بأسوان، وأن الجامعة تسخر كافة إمكانياتها من قوارب نيلية وغيرها من أدوات اللعبة التي تساعد علي نجاح هذا السابق الذي ينتظره أهالي أسوان بشغف.

وأشار المهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية إلى أن إقامة سباق النيل الدولي للسباحة في أسوان في السادس من أكتوبر القادم بعد توقف دام قرابة الربع قرن وذلك ياتي في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «الرياضة أمن قومي» تأكيدًا لريادة مصر على الصعيدين الإفريقي والدول.