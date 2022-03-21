الداخلية: ضبط تشكيلين عصابيين و45 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 42 ألف حكم

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط تشكيلين عصابيين و45 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 42 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة.

وشنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وتمكنت تلك الحملات خلال 24 ساعة من ضبط 45 قطعة سلاح ناري، شملت المضبوطات 8 بنادق آلية، و3 بندقية، و5 بنادق خرطوش، 3 طبنجات، و29 فرد محلي، و392 طلقة مختلفة الأعيرة، و20 خزينة متنوعة، 129 قطع أسلحة بيضاء.

ونفذت الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام 42 ألف حكم قضائي متنوع، 2 تشكيل عصابي ضما 7 متهمين ارتكبا 18 حادثا متنوعا، 107 قضايا مخدرات بحوزة 120 متهما بإجمالي مضبوطات 22 كيلو مخدرات، و17 متهما ومراقبا هاربا، و15 متهما بالبلطجة، و252 دراجة نارية مخالفة، و29 ألف مخالفة مرورية.

وتمكنت القوات من إعادة 4 سيارات مبلغ بسرقتها، وفحص 45 سائق سيارة على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، تبين إيجابية 5 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.