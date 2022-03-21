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تأسف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، بعد الخسارة برباعية نظيفة أمام برشلونة في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن مباريات الجولةـ 29 للدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في تصريحات بعد المباراة: "يجب أن نعترف برشلونة كان أفضل منا وحدث خطأ في كل شيء، أتحمل عواقب الهزيمة لأنا بسببي".

وأضاف: "أتأسف للجماهير لأنها كانت مباراة الكلاسيكو ولا أحد يريد الخسارة، الأمور لم تذهب كما يجب".

وأكمل أنشيلوتي: "كنت أبحث عن الاستحواذ والاحتفاظ بالكرة لكن الأمور لم تنجح وفي الشوط الثاني قمنا بتغييرات ولكن لم تجدي بجديد أيضا".

وأتم مدرب ريال مدريد: "لاعبو برشلونة كانوا في كامل تركيزهم أفضل منا، بعد تسجيل هدفين كان من الصعب العودة".