 إسرائيل: نتعامل مع أوكرانيا وروسيا بطريقة حساسة وسخية ونراعي اعتبارات معقدة - بوابة الشروق
الإثنين 21 مارس 2022 5:15 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء الأزمة الروسية-الأوكرانية قريبا؟

النتـائـج تصويت

إسرائيل: نتعامل مع أوكرانيا وروسيا بطريقة حساسة وسخية ونراعي اعتبارات معقدة


نشر في: الإثنين 21 مارس 2022 - 3:38 م | آخر تحديث: الإثنين 21 مارس 2022 - 3:38 م

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إنّ تل أبيب تدير تعاملها مع أوكرانيا وروسيا بطريقة «حساسة وسخية ومسؤولة مع موازنة اعتبارات مختلفة ومعقدة».

وأضاف بينيت، في تصريحات أدلى بها من مدرج مطار بن غوريون الدولي في إسرائيل قبيل مغادرة شحنة مساعدات إسرائيلية إلى أوكرانيا، وفق قناة "روسيا اليوم": "إسرائيل مدت يدها لعدة أسابيع من أجل المساعدة في إنهاء أزمة أوكرانيا منذ اللحظة الأولى عبر قنوات مختلفة".

وأشار إلى شحنات المساعدات الإنسانية الإسرائيلية واستقبال لاجئين ومهاجرين أوكرانيين.

وتتمتع إسرائيل بعلاقات جيدة مع أوكرانيا وروسيا، وعملت كوسيط بين الجانبين منذ غزو موسكو لكييف أواخر فبراير الماضي.

ودانت إسرائيل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لكنها رفضت اتخاذ إجراءات من شأنها إثارة غضب موسكو خشية تعريض تنسيقها العسكري معها في سوريا للخطر، وفق المصدر نفسه.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك