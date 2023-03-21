صلاح يصل القاهرة للانتظام في معسكر منتخب مصر

وصل محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، إلى القاهرة مساء الإثنين، استعدادًا للانضمام إلى المنتخب الوطني لخوض مباراتي مالاوي، في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره مالاوي يوم الجمعة القادمة على ستاد الدفاع الجوي، فيما ستقام المباراة الثانية يوم الثلاثاء المقبل، ضمن تصفيات البطولة الإفريقية.

وسينتظم محمد صلاح في معسكر المنتخب الوطني اليوم الثلاثاء، حيث سيخوض مع اللاعبين المران الثاني الذي سيقام على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.

وكان المنتخب الوطني قد خاض مرانه الأول قبل مواجهة مالاوي مساء الإثنين، بحضور جمال علام رئيس الاتحاد ومحمد بركات عضو مجلس الاتحاد.