رحّب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برحيل بعض اللاعبين، بعدما خرجوا من حساباته بشكل نهائي، وذلك على هامش الجلسة التي جمعته مع إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، المشرف على قطاع الكرة.

وأكد السويسري كولر لإدارة الأهلي عدم احتياجه لـ 3 لاعبين في الموسم القادم، وهم المدافع أيمن أشرف والجناح الأيسر برونو سافيو، والمهاجم شادي حسين.

كما أشار كولر إلى أنه يعمل حاليًا على تقييم مستوى بعض اللاعبين الآخرين في الفريق، لتحديد مصيرهم في نهاية الموسم الجاري، إلا أنه شدد على ضرورة تجديد عقد حسين الشحات، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، بعد الأداء المميز الذي ظهر به في الموسم الجاري.

وفي سياق متصل، أكد مسئولو النادي الأهلي عدم دخولهم في مفاوضات لضم أحمد الشناوي في الفترة الماضية، كما تردد عبر بعض وسائل الإعلام.

وأوضح مسئولو الأهلي أن إدارة النادي والمدير الفني، مارسيل كولر على ثقة كاملة في الرباعي الموجود حاليًا في الفريق، وهم محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، بخلاف تصعيد لاعب خامس لهم هو مصطفى مخلوف.