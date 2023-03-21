 نهال عنبر: أحفادي بيغيروا عليا جدا وبشجعهم على الصلاة - بوابة الشروق
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نهال عنبر: أحفادي بيغيروا عليا جدا وبشجعهم على الصلاة

خالد حسام الدين
نشر في: الثلاثاء 21 مارس 2023 - 6:31 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 مارس 2023 - 6:50 ص

قالت الفنانة نهال عنبر إن أحفادها يوسف وياسين يغيران عليها جدا.

وأضافت، خلال لقائها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة الفضائية: "كان فى أحد المعجبين بيقول عنى كلام حلو للغاية، فاتعصب أحفادى وكانوا سيتشاجرون معه، فقولت لهم لا داعى للمشكلات واهدأوا دول معجبين".

وأشارت نهال عنبر إلى أنها دائما تفتح حوارا مع أحفادها؛ كى يعرفون الخطأ والصح وأقول لهم أحكوا لى بصراحة وأنا لن يكون لى رد فعل علشان أقدر اقف بجانبكم".

وتابعت: "بتكلم معاهم دايما عن الحرام والحلال، وأشجعهم على الصلاة.. وياسين بيكون الإمام ويوسف يقيم الصلاة ونصلى جماعة إحنا الثلاثة".

 

 

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