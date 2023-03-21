قاضي قضاة فلسطين تعليقا على تدنيس جنود أوكرانيين للقرآن: عمل مدان ومرفوض ونستنكر ازدواجية المعايير

استنكر قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، الدكتور محمود الهباش، اعتداء جنود أوكرانيين على القرآن الكريم، منتقدا ازدواجية المعايير في الدين والسياسة.

وأدان الهباش، في تصريح لقناة RT العربية، سياسة ازدواجية المعايير فيما يتعلق بالاعتداء على الأديان وفي التعامل مع القضايا السياسية.

وأكد الهباش: "كل إعتداء على القرأن الكريم أو مس بكرامة القرأن الكريم، أو بأي كتاب مقدس، هو عمل مدان ومرفوض منا جملة و تفصيلا".

وأضاف الهباش: "نحن أيضا ندين التعامل بازدواجية في المعايير، بين من يعتدي على دين معين، أو دين آخر، كما ندين أيضا التعامل بازدواجية في المعايير في القضايا السياسية فالقانون الدولي قانون واحد".