هيئة التنمية الصناعية تبحث تحسين مناخ الأعمال الصناعي

أكد وفد الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، برئاسة المهندس مصطفى أبو حديد، الحرص المشترك بين هيئة التنمية الصناعية والاتحاد على تيسير إجراءات المستثمر الصناعي، لا سيما مع التطور الملحوظ والنقلة النوعية التي تشهدها الهيئة حاليا على كافة المستويات لتحسين مناخ الأعمال الصناعي.

جاء ذلك خلال استقبال المهندس محمد عبد الكريم ،رئيس هيئة التنمية الصناعية، لوفد الاتحاد بمقر الهيئة؛ لبحث آخر المستجدات فيما يتعلق بخطط الهيئة لتحقيق التنمية الصناعية، وتحسين مناخ الاستثمار الصناعي ،وبحث حلول عدد من التحديات التي تواجه أصحاب المشروعات من أعضاء الاتحاد.

وقال عبد الكريم إن الاجتماع ناقش التيسيرات التي أقرتها الهيئة مؤخرا لدعم المستثمر الصناعي، مؤكدا أن الهيئة على تواصل دائم مع المستثمرين وأصحاب المشروعات، حيث قامت الهيئة بزيارات ميدانية بالمناطق الصناعية في 12 محافظة خلال الأشهر الثلاث الماضية لبحث مطالب وتحديات المستثمرين على الطبيعة.

وأشار إلى طرح 1051 قطعة أرض صناعية على مساحة اجمالية تتخطى 2 مليون متر، تقدم عليها 1599 طلبا، مضيفا أن الهيئة قامت بإعداد حزمة من التيسيرات المالية والمستندية فيما يخص طرح الأراضي وفقا للخريطة الصناعية.

وأضاف أن الهيئة عملت وفقاً لقرار دولة رئيس الوزراء على ألا تزيد مدة إصدار رخصة التشغيل عن 20 يوما كحد أقصى، واتخذت العديد من الإجراءات للتيسير على المستثمرين وتطوير آلية إصدار التراخيص ما أدى إلى زيادة كبيرة في معدلات المعاينات وإصدار التراخيص والسجلات الصناعية.

وقامت الهيئة بعمل ربط إلكتروني مع الجهات المعنية بالتراخيص من حماية مدنية وجهاز شئون البيئة، فضلا عن المجمعة العشرية للإسراع في إصدار الموافقات بعيدا عن المراسلات الورقية، حفظا لوقت المستثمر وإنهاء اجراءاته في أسرع وقت، كما تقرر في هذا الصدد عقد لجنة مرتين أسبوعيا بمقر الهيئة؛ لمراجعة تقارير أعمال الحماية المدنية والبيئة والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً.

وبحسب عبد الكريم، فتم الاتفاق على التعاون مع الاتحاد النوعي لجميات المستثمرين وعقد اجتماعات موسعة مع أصحاب المشروعات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة بعدد من المحافظات؛ للوقوف على أهم التحديات التي تواجههم.