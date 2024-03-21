الهلال الأحمر الفلسطيني: ارتفاع عدد شهداء الهجوم الإسرائيلي على طولكرم إلى 4

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، استشهاد 4 فلسطينيين إثر اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم نور شمس شرقي طولكرم والذي استمر لأكثر من 8 ساعات.

وأفادت مراسلة وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، نقلا عن مصادر طبية، بارتقاء الشهيدين أحمد مروان محمد أبو علي (22 عاما)، وعبد الله محمود القيسي (20 عاما)، برصاص قوات الاحتلال، صباح اليوم، وجرى نقل جثمانيهما إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.

وارتقى، الليلة الماضية، الشهيدان نضال مأمون أبو عبيد (23 عاما)، وإياد نضال عزمي كانوح (19 عاما)، بعد قصف مسيرة إسرائيلية موقعا في حارة المنشية في مخيم نور شمس.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر، أن طواقمها تمكنت من الدخول إلى مخيم نور شمس، الليلة، بعد فترة طويلة من إصابة أول شهيدين بالقصف، بسبب منع الاحتلال لها من الدخول، وتركهما ينزفان أكثر من ساعة ونصف ساعة، واستلمتهما من النقطة الطبية داخل المخيم.

ونعت فصائل العمل الوطني في طولكرم شهداء المخيم، وأعلنت الحداد العام والإضراب التجاري الشامل، اليوم الخميس، حتى الساعة الواحدة ظهرا، بعد وداع الشهداء، ومواراتهم الثرى.

وخلّفت قوات الاحتلال دمارا كبيرا في البنية التحتية في المخيم، حيث طالت الشوارع الرئيسية وممتلكات المواطنين العامة والخاصة وتحديدا المتواجدة في ساحة المخيم وعلى طول شارع نابلس المحاذي لمدخله، الذي تعرض لتدمير كامل، وهو في الأساس المدخل الرئيسي للمخيم والمدينة، الذي يربطها ببلداتها الشرقية وباقي محافظات الضفة.

وهدمت جرافة الاحتلال جزءا من أحد المنازل وسط مخيم نور شمس، يعود للمواطن سامر جابر والد الشهيد محمود جابر، والمطارد محمد جابر، وطالبت سكان حارة المنشية في المخيم عبر مكبرات الصوت بمغادرة منازلهم، دون معرفة الدوافع، وتركهم في العراء في الأجواء الباردة، وحولت عددا من المنازل إلى ثكنات عسكرية، في الوقت الذي قامت بإطلاق النار بشكل عشوائي على كل شيء متحرك.

كما اقتحمت منازل المواطنين في جبل الصالحين وفتشتها وأخضعت سكانها للاستجواب.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت، الليلة الماضية، المخيم، وفرضت طوقا مشددا عليه، وعززت دورياتها وآلياتها وقناصتها على كل الجهات المؤدية إلى المخيم وتحديدا عند مدخله الرئيسي على طول شارع نابلس، ومنطقة ضاحية ذنابة، وجبلي النصر والصالحين وإسكان اكتابا المقابل للمخيم.

وأفادت «وفا» باقتحام عدد من آليات الاحتلال مخيم نور شمس، حيث تمركزت في منطقة جبلي النصر والصالحين، ومدخله الشرقي، ونشرت القناصة في محيطه، وأعلنت أن المخيم منطقة عسكرية مغلقة يُمنع الخروج منه أو الدخول إليه.

وأضافت أن جرافات الاحتلال قامت بتجريف محيط دوار اكتابا شرق المدينة، والشارع الجديد المقابل للمخيم، وتدمير البنى التحتية، كما دمرت ميدان الشهيد سيف أبو لبدة المحاذي لمدخل المخيم والذي دمرته في اقتحام سابق.

وجاء هذا الاقتحام تزامنا مع اقتحام واسع للمدينة من مدخليها الغربي والجنوبي، بأكثر من 50 آلية وجرافات ثقيلة، جابت شوارع المدينة الرئيسية ومحيط مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وشارع السكة وشارع نابلس المحاذي لمخيمي طولكرم ونور شمس.

وحلّقت طائرات الاستطلاع والتصوير فوق سماء المدينة ومخيماتها، وسط سماع إطلاق الأعيرة النارية بكثافة، وأصوات انفجارات.