محافظ الأقصر يشيد بجهود الأهالي خلال أزمة انقطاع المياه في الحمزية

أدى المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، صلاة الجمعة بمسجد الحمزية بقرية الحبيل في مركز البياضية، تنفيذًا لوعده لأهالي النجع بحضور الصلاة معهم عقب الانتهاء من إصلاح خطي طرد مياه الصرف الصحي بقطري 700 ميلليمتر و1000 ميلليمتر.

وعقب الصلاة، وجه المحافظ الشكر والتقدير لأهالي الحمزية على دعمهم الكبير خلال أزمة انقطاع المياه التي شهدتها مدينة الأقصر، مثنيًا على موقفهم المشرف في استضافة الأطقم الفنية والعمال أثناء أعمال الإصلاح، بالإضافة إلى صبرهم وتحملهم للأضرار التي لحقت ببعض الزراعات نتيجة الأزمة.

من جانبه، ألقى الشيخ محمد أبو دوح، مدير إدارة الأوقاف بالبياضية، خطبة الجمعة، التي تناولت أهمية التكاتف والتعاون بين المواطنين في الأزمات، مشيرًا إلى أن هذه الروح التضامنية تعكس أصالة أهل الصعيد وقيمهم النبيلة في الوقوف بجانب بعضهم البعض.

واختتم المحافظ زيارته للقرية بتأكيده على استمرار الجهود لتحسين الخدمات والبنية التحتية، بما يضمن تفادي تكرار مثل هذه الأزمات، مشددًا على أهمية التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المحلي لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المناطق بالمحافظة.