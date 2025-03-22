قال الفنان أحمد السقا إن فيلم «إبراهيم الأبيض» هو أكثر فيلم «تعب» فيه خلال مسيرته الفنية، على المستوى الذهني والبدني والتفكير في أداء الشخصية، متابعا: «كل أبطال الفيلم تعبوا، ويكفيني فخرًا أني وقفت أمام الأستاذ محمود عبد العزيز في تاريخي».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «حبر سري» تقديم الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» مساء الجمعة، أن «هذا الفيلم صعب أن يتكرر لسنوات كثيرة جدًا، وأن يتم إنتاجه بهذا التكنيك» موضحا أن الشركة المنتجة اشترت براءة اختراع «مطاو كلها فيك رابر يخرج منها الدم ويترسم الجرح مكان المكياج».

وتابع: «كان التدريب قاسيًا جدًا، وكنت أنتهي من التصوير يفتحوا عليّ خرطوم المطافئ مكنتش بنظف».

وأعرب عن شعوره بالفخر بامتلاكه مكتبة يفخر بها أولاده تضم 36 فيلما، نافيا في الوقت ذاته حدوث أية خلافات نهائيا مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز، قائلا: «كل ما قيل باطل، الأستاذ محمود عبد العزيز أستاذي وصديقي وحبيبي، وكنت أذهب لزيارته في منزله، وكل ما قيل هراء».

وكشف عن احتفاظه بكل ملابس الشخصيات التي قدمها، كذكريات، معقبا: «أحيانا مثلًا، أتذكر فيلم تيمور وشفيقة عندما انفجرت فيَ العبوة الناسفة، فأنزل المخزن وأرى القميص والبنطلون وأقول: أنا عايش إزاي؟ وأقول لربنا: الحمد لله».

وتحدث عن سبب تراجع جودة المسلسلات الآن مقارنة بدراما زمان، قائلا: «نحتاج إلى مسلسلات خارج الموسم الرمضاني، وعدد حلقات أقل، وننتظر الساعة 7 لمشاهدة المسلسل ونقول للزمان أرجع يا زمان».

وحول ما إذا كان سيأتي وقت يحل فيه الذكاء الاصطناعي مكانه أو محل وظائف أخرى، قال: «مستحيل، أنا لا أؤمن به، عقل الإنسان أقوى من الذكاء الاصطناعي، نحن نستخدم الذكاء الاصطناعي في الضرر فقط، أنا رأيت لنفسي مشاهد أتحدث فيها باللاتينية».