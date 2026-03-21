كوريا الجنوبية تُبدي استعدادها للمشاركة في تأمين الملاحة بمضيق هرمز

أعلنت كوريا الجنوبية استعدادها للمشاركة في الجهود الدولية الرامية إلى ضمان المرور الآمن وحرية الملاحة عبر مضيق هرمز، وفق ما ذكرته وزارة الخارجية الكورية الجنوبية.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أوضحت الوزارة أن الاضطرابات في المضيق تؤثر بشكل مباشر على إمدادات الطاقة والاقتصاد في كوريا الجنوبية، مشيرة إلى أن البلاد لجأت إلى تحديد سقف لأسعار الوقود والتحول نحو الفحم والطاقة النووية لمواجهة هذه التداعيات.

وجاء في بيان الوزارة اليوم السبت: "إن المشاركة في البيان المشترك تؤكد استعدادنا للإسهام في جهود المجتمع الدولي لضمان المرور الآمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز".

وكانت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان قد أصدرت بيانا مشتركً بشأن المضيق، أدانت فيه الهجمات الإيرانية على السفن التجارية في الخليج، وما وصفته بالإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، مؤكدة استعدادها للمساهمة في "جهود مناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق".

كما أعربت كل من البحرين وكندا عن استعدادها للانضمام إلى هذه الجهود.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد دعا حلفاء بلاده إلى إرسال سفن حربية وكاسحات ألغام للمساعدة في تأمين مضيق هرمز بهدف تهدئة أسواق النفط العالمية، إلا أن أيا من الدول لم يقدم التزامات حاسمة حتى الآن.

وقد انتقد لاحقا حلفاء حلف شمال الأطلسي لعدم دعمهم، ووصفهم بـ"الجبناء" لعدم مشاركتهم في تأمين المضيق.