منظمة الصحة العالمية تطالب بتجميد الكرة الأوروبية حتى مطلع 2021

أكدت تقارير إعلامية مساء اليوم الثلاثاء أن منظمة الصحة العالمية طالبت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بتجميد نشاط كرة القدم حتى مطلع 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وفقا لمجلة «Veja» البرازيلية، تم إجراء مكالمة جماعية بين منظمة الصحة العالمية وبين الاتحاد الأوروبي من أجل الحديث عن أخر مستجدات فيروس كورونا والتي من خلالها سيقوم اليويفا بوضع الأجندة الخاص بالبطولات سواء المحلية أو القارية

وأشارت المجلة أن المنظمة طالبت بإيقاف أي حدث رياضي لمدة عام ونصف بدءا من اللحظة الحالية، مضيفتا أن هذا الطلب جاء استناداً إلى دراسة حول مخاطر موجات العدوى الجديدة بجانب ظهرور سيناريوهات عن تفشي موجة جديدة من فيروس كورونا.

وأكملت المجلة أنه تم اعتبار أفضل حل من أجل التقليل من حدة الإصابات هو إبقاء المنافسات الرياضية في حالة جمود حتى نهاية عام 2021 المقبل.

وأتمت الصحيفة أن منظمة الصحة العالمية ليس لها أي سيادة أو تأثير على الجداول الرياضية وأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ملزماً باتباع الاقتراحات التي تُقدمها المنظمة.