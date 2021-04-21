قال السيناريست مدحت العدل، إنه لا يعرف من قام بالتسجيل الصوتي له مع عمرو الجنايني، رئيس اللجنة السابقة لإدارة اتحاد الكرة المصري، بخصوص حديثهما عن نادي الزمالك، مؤكدًا أن مستوى الزمالك ليس ضعيفًا.

وأوضح العدل، في حوار ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة»، الذي تقدمه الإعلامية إيناس الدغيدي عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الأربعاء، أن نادي الزمالك حصل خلال الموسم الماضي على بطولة الكونفدرالية والسوبر المصري والإفريقي وفاز على الأهلي والترجي، ذاكرًا أن الزمالك يمتلك أقوى فريق في إفريقيا.

وأضاف أن الإعلام المصري يصدر دائمًا بأن 70% من الشعب المصري أهلاوي، مشددًا على أن هذا الكلام يترجم لأموال وإعلانات ومعلنين، إلا أن هذا غير حقيقي.

وذكر أن البطولات التي حصل عليها الزمالك في الآونة الأخيرة شارك فيها شيكابالا، الذي حافظ على شعبية وشكل النادي في فترة تدهوره، مشددًا على أن اللاعب واحد من أساطير مصر وأحرف اللاعبين.