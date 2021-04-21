الرئيس الألماني يجري محادثات مع ماكرون في باريس الأسبوع المقبل

من المقرر أن يتوجه الرئيس الألماني، فرانك-فالتر شتاينماير، إلى العاصمة الفرنسية باريس، يوم الاثنين المقبل، في زيارة قصيرة تستمر يوما واحدا.

وأعلن المكتب الرئاسي في برلين اليوم، أن شتاينماير سيجري محادثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وسيجري شتاينماير في أعقاب ذلك جولة محادثات مع ممثلين عن المجتمع المدني في فرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ستكون هي ثاني زيارة خارجية لشتاينماير منذ تفشي جائحة كورونا، حيث قام بزيارة لمدة يوم واحد لإيطاليا التقى خلالها نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في ميلان في سبتمبر الماضي.