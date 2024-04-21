 قناة الوثائقية تستعد لعرض فيلم «فلسطين.. ما وراء النكبة» - بوابة الشروق
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قناة الوثائقية تستعد لعرض فيلم «فلسطين.. ما وراء النكبة»


نشر في: الأحد 21 أبريل 2024 - 4:34 م | آخر تحديث: الأحد 21 أبريل 2024 - 4:34 م

أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن إنتاجه الفيلم الوثائقي "فلسطين.. ما وراء النكبة"، والمقرر عرضه على شاشة قناة الوثائقية خلال الفترة المقبلة.

يُوثق الفيلم جذور نكبة 1948، والاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين، حيث يتتبع تاريخ نشأة الحركة الصهيونية في أوروبا، والأسباب التي دفعت القوى الاستعمارية إلى دعم قيام إسرائيل. يرصد الفيلم كذلك تاريخ الهجرات اليهودية الأولى إلى فلسطين، والجرائم التي ارتكبتها العصابات الصهيونية أوائل القرن العشرين بحق الشعب الفلسطيني، وصولًا إلى ما عُرف بـ"النكبة"، مع إعلان قيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين العربية عام 1948.

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