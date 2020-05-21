هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من خلال كعك العيد؟

مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، فإن الكثير منا يتهافت على مظاهر الاحتفال بالعيد، والتي من أبرزها تناول الكعك والبسكويت، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل يمكن انتقال الفيروس عن طريق الكعك؟

بالرغم من أنه من غير المحتمل أن تصاب بفيروس كورونا عن طريق تناول الطعام، فإنه يمكن أن ينتقل من خلال التعامل مع المنتجات والتعبئة، حسبما ذكرت مدونة "ساويث أفريقا".

وتوضح المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، "يعتقد أن فيروس كورونا ينتشر بشكل عام من شخص لآخر من خلال قطرات الجهاز التنفسي"، وحتى الوقت الحالي لا يوجد دليل يدعم انتقال الفيروس من خلال الطعام، فيمكنه أن يبقى على الأسطح ولكن لا يمكنه أن يتكاثر في الغذاء.

وأوضح ستيفين بيكر، الأستاذ في قسم الطب بجامعة كامبريدج، أن فترة بقاء الفيروس على الأسطح أو أواني الطعام تضمن فرصة منخفضة للأشخاص الذين يصابون بالفيروس من خلال تناول الطعام المختلط بالفيروس.

وتوافق منظمة الصحة العالمية على أنه من غير المحتمل أن تبتلع الفيروس أثناء تناول الطعام: "لا يمكن للفيروس أن يتكاثر في الطعام، فهو يحتاج إلى حيوان أو مضيف بشري ليتكاثر من خلاله".

وعلى الرغم من أن مركز السيطرة على الأمراض يعترف بأنه قد "يكون من الممكن" لشخص ما أن يحصل على الفيروس عن طريق لمس سطح أو شيء، مثل إناء التعبئة، فإذا انتقل الفيروس إلى الإناء مثلا أو الصحن الذي تضع به بعض الكعك أو البسكويت، فإنه سيظل عالق بضعة لأيام، مما يعني أنك إذا لامست فمك أو عينيك بعدها فإن الفيروس يمكن أن ينتقل إليك بسهولة.

وتقول مجلة نيو إنجلاند الطبية، إنه يمكن للفيروس أن يبقى لمدة تصل إلى 24 ساعة على الورق المقوى، ومن يومين إلى ثلاثة أيام على البلاستيك، وفقًا لدراسة تؤكد أنه حتى الأشخاص الذين لم تظهر عليهم أعراض الفيروس يمكن أن ينقلوا العدوى للآخرين، وفقا لموقع "إيكونوميك تايمز".

وتوضح اليونيسف في مبادئها التوجيهية بشأن التعامل مع الطعام وإعداده، أن الخطر الأكبر يأتي من الاتصال الوثيق مع الآخرين أثناء وجودهم في الخارج للتسوق أو استلام الطعام منهم.

إذن لا مفر من احتمالية وجود الفيروس في أي صحن نضع به الطعام أو العلبة الموضوع فيها، لذلك إذا كنت تريد تناول كعك العيد بطريقة صحية، فعليك اتباع تدابير السلامة وإجراءات النظافة الموصي بها خلال الأزمة:

1ـ قم بإزالة العبوات غير الضرورية والتخلص منها باستخدام صندوق مهملات به غطاء.

2ـ يجب إزالة الطعام الجاهز من حاوياته؛ فإذا قمت بشراء علبة كعك من الخارج يجب التخلص منها على الفور ووضعها على طبق آخر نظيف.

3ـ امسح العلب والعبوات المماثلة بالمطهر قبل أن تقوم بفتحها أو تخزينها.

4ـ إذا كنت ستشتري الكعك جاهزا، فعليك أن ترتدي القفازات والكمامة وأن تحافظ على مسافة آمنة حتى لا تلتقط العدوى مع الابتعاد عن التزاحم بشكل عام.

5ـ بعد التعامل مع الطعام وتفرغته أغسل يديك بالصابون والماء أو غسول اليد الذي يحتوي على نسبة عالية من الكحول.

6ـ إذا كنت ستصنعه بالمنزل، فعليك الحفاظ على ممارسات النظافة العامة الجيدة، مثل غسل يديك لمدة 20 ثانية قبل تحضير طبق الكعك أو البسكويت وقبل تناوله، والتأكد من نظافة جميع أسطح المطبخ وألواح التقطيع قبل استخدامها.