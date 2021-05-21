محافظ الشرقية: فض سرادقات أفراح وتشميع مقاهي ومحال تجارية لمخالفة الإجراءات الاحترازية

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الإحترازية خلال الحملات الدورية اليومية، للتأكد من أصحاب الورش والمحال التجارية والمقاهي والكافيتريات، وقاعات الأفراح وقائدي المركبات على الطرق، والمواطنين المترددين على المواقف العامة والمحال التجارية من التزامهم بالإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وأشار بيان صادر عن المحافظة، اليوم الجمعة، إلى فض عزاء كبير بقرية النخاس بالزقازيق، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، فضلا عن تغريم 10 مواطنين بالمواصلات العامة لعدم ارتداء الكمامة الواقية، وتشميع مقهيين مخالف بقرية البيوم، ومقهي مخالف آخر بقريه مشتول القاضي، ومصادرة 76 شيشة وتوقيع الغرامة المالية المقررة على أصحابها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما تم رفع 24حالة إشغال، متمثلة في حواجز حديدية وخشبية ولافتات وكراسي وترابيزات وغيرها، وغلق ورشة مخالفة لمواعيد الغلق بنطاق العزبة الشرقية.

وتم تغريم 6 مواطنين لعدم ارتداء الكمامة الواقية بمدينة الحسينية، وغلق 4 محلات تجارية مخالفة، وفض سرادق فرح بقرية النعامنة بمنيا القمح، وإزالة سوق عشوائي بقرية سنهوت.