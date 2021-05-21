خسرت البورصة هذا الأسبوع نحو 0.3%، وذلك في 4 جلسات فقط، حيث بدأت التعاملات الاثنين، بعد العودة من إجازة عيد الفطر.

وعاودت البورصة المصرية الهبوط اليوم الخميس -نهاية جلسات الأسبوع- حيث تراجع المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 0.7% ووصل إلى مستوى 10732 نقطة.

وكان المؤشر الرئيسي ارتفع في جلستي الثلاثاء والأربعاء بنسبة 0.9% و0.2% على التوالي، لكن قوى الشراء لم تحافظ على مكاسبها، وواجه المؤشر بعض الضغوط البيعية بمجرد اقترابه من قمته السابقة عند مستوى مقاومته المحدد مسبقًا 10900 نقطة، حسب تقرير بنك الاستثمار فاروس اليومي.

وأضاف تقرير فاروس "من الجدير بالملاحظة أننا في تقريرنا الفني الأخير أكدنا على حاجة السوق لاستمرار حضور قوى الشراء في المشهد من أجل تسجيل مزيد من الصعود".

وقال التقرير "يقف مستوى الدعم الثانوي الأول عند 10670 نقطة..إذا لم يحافظ المؤشر على حركته أعلى المستوى الأخير، قد يتمهد الطريق لمزيد من الهبوط نحو مستوى الدعم التالي 10550 نقطة".