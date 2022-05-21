حركة طالبان تُشكل لجنة للتواصل مع معارضيها داخل البلاد وخارجها



شكّل زعيم حركة طالبان هبة الله أخوند زاده، لجنة للتواصل مع معارضى النظام من السياسيين والعسكريين داخل البلاد وخارجها.



وتم رسميا الإعلان عن قيام ما يسمى بـ "لجنة الاتصال بالشخصيات الأفغانية" التي تضم وزراء رئيسيين من طالبان في كابول اليوم السبت.



ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من تشكيل عشرات من أمراء الحرب الأفغان السابقين والسياسيين المنفيين تحالفا ضد طالبان خلال اجتماع في أنقرة، داعين المتشددين إلى الدخول في محادثات أو المخاطرة بحرب أهلية.



ووصف رئيس اللجنة الجديدة، شهاب الدين ديلاور، اجتماع أنقرة بأنه غير فعال، وشدد على أنه ليست هناك حاجة لإجراء محادثات منذ أن استعادت طالبان السلام وأعلنت عفوا عاما.



وقال إن اللجنة تهدف إلى تسهيل عودة "شخصيات" سياسية وعسكرية منفية إلى أفغانستان.



أما الذين بقوا فهم تحت مراقبة طالبان. وفي الآونة الأخيرة، مُنع الرئيس الأفغاني الأسبق حامد كرزاي من القيام برحلة إلى دولة الإمارات.



ولم تعترف أي دولة بحكومة طالبان في أفغانستان. ولا تزال الحالة الاقتصادية والأمنية تتدهور.



وتواجه قوات طالبان هجمات تشنها جبهة المقاومة الوطنية بقيادة أحمد مسعود في واديي بنجشير وأنداراب.



وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجمات مميتة ضد المدنيين وقوات أمن طالبان.