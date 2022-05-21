زيلينسكي يتهم روسيا بقصف مركز ثقافي شرقي أوكرانيا

ألقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، باللائمة على روسيا لشن هجوم صاروخي على مركز ثقافي شرقي أوكرانيا أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص.
وقال زيلينسكي عبر موقع «تليجرام»، مساء الجمعة، إنّ طفلا يبلغ من العمر 11 عاما أصيب أيضا بجروح في قصف المركز القائم بمدينة لوزوفا الواقعة في منطقة خاركيف.
وأضاف: «لقد اتخذ المحتلون الثقافة والتعليم والإنسانية على أنها عناصر معادية لهم.. مثل هذه الهجمات هي غباء مطلق وهي شر كذلك».
ونشر زيلينسكي مقطع فيديو على حسابه أظهر سقوط صاروخ على المدينة، ثم شوهدت سحابة ضخمة من الدخان.