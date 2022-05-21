نعى المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، الفنان سمير صبري، الذي وافته المنية، أمس الجمعة، عن عمر ناهز 85 عاما، بعد صراع طويل مع مضاعفات مرض السرطان والقلب.



وقال ساويرس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت: «رجل ابن ناس متعلم تعليم عالي، أيام زمان عندما يبحثون عن شخص يتحدث الإنجليزية بطلاقة وسلاسة كان سمير صبري مشرفًا، علاوة على ذلك كل الناس تحبه وكان دائم الابتسام».



وأضاف أنه يشعر بشعور غريب، خاصة مع رحيل العملاقة في المجالات المختلفة، معقبًا: «كل الناس الكبيرة بتوعنا بيموتوا، إن كل اللي حواليا يروحوا شعور غريب، لكن الموت علينا كلنا، وأشعر بحزن كبير بعد وفاة صبري وسمير غانم».



وفي سياق آخر، تحدث رجل الأعمال، عن القتل الغادر للصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، قائلًا: «في الآخر مقتنع إن ربنا على المفتري، المفتري ينسى إن في ربنا، ولا أدنى شك عندي أن الجندي الذي يعلمها وصوب عليها النار إسرائيلي، مع إنها كانت صحفية تؤدي دورها».



ونوه إلى أن «قضية الفلسطينيين المسيحيين مهملة؛ بسبب شعارات صادرة عن الجماعات المتطرفة»، مشددًا على أن القضية الفلسطينية قضية مسلمين ومسيحيين والعرب أجمع.



وأكد أن حديثه لا يعني معاداة السامية، مضيفًا: «لو عاوز رضا ربنا راضي اللي حواليه، لأول مرة يزعزع هذا الحدث (مقتل أبو عاقلة) العالم كله، ناس مفترية ضربوا الناس اللي شايلين النعش دون احترام حرمة للموت، ويخلينا نقول إنهم مش بتوع سلام».



وشيع عدد كبير من الفنانين ومحبي الفنان سمير صبري جثمانه إلى مثواه الأخير، وأدوا صلاة الجنازة عليه بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.



ورحل الفنان الكبير سمير صبري عن عالمنا، أمس الجمعة، عن عمر ناهز 85 عاما بعد صراع طويل مع مضاعفات مرض السرطان والقلب.