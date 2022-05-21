شيكابالا يواصل التأهيل وبرنامج تجهيزي لطارق حامد

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واصل ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، محمود عبد الرازق شيكابالا وطارق حامد لاعبا الوسط ، البرنامج التأهيلي والتجهيزي الموضوع لهما خلال الفترة الحالية ، لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية في الفترة المقبلة.

ويعاني شيكابالا من إصابة في العضلة الخلفية ، ويخضع بسببها لبرنامج تأهيلي وعلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

بينما يؤدي طارق حامد لاعب الوسط برنامجا تأهيليا وتجهيزيا خاصا قام الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا بوضعه للاعب بالتنسيق مع الجهاز الطبي ، لتجهيزه بالشكل الامثل للفترة المقبلة .

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة أسوان في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي والمقرر لها بعد غد الإثنين.