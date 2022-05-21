دنيا سمير غانم وليلى علوي وإلهام شاهين أبرز الحاضرين في جنازة سمير صبري

حرص عدد من نجوم الفن إلى مسجد الشرطة لتأدية صلاة الجنازة على الفنان القدير سمير صبرى، الذى رحل عن عالمنا صباح أمس، عن عمر ناهز 86 عامًا بعد صراع مع المرض.

وحضر للصلاة، الفنانة ليلى علوى وإلهام شاهين وأشرف زكى نقيب الممثلين، وميرفت أمين، ونادية الجندى، وعمرو محمود ياسين، ودنيا سمير غانم، والإعلامي رامي رضوان، وأحمد السقا، ولقاء سويدان ونهال عنبر، فيفى عبده، يسرا، ومنير مكرم.

وتوفي سمير صبري صباح الجمعة، بعد صراع مع المرض، ويتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة الإسكندرية.

وكان سمير صبري يعاني من مشكلة في القلب، ودخل على إثرها المستشفى في فبراير الماضي، وحرص على زيارته في المستشفى عدد كبير من نجوم الفن للاطمئنان على صحته، منهم ميرفت أمين وإلهام شاهين ودنيا سمير غانم، ليرحل عن عالمنا سمير صبري في يوم ذكرى رحيل صديقه الفنان سمير غانم، الذي توفي العام الماضي في 20 مايو.