ماليزيا تدرس خطة بشأن الوقود لتخفيف العبء عن محدودي الدخل



تدرس ماليزيا خطة دعم مستهدفة قد تعني أن الأثرياء سوف يدفعون المزيد نظير الحصول على الوقود لتخفيف ارتفاع أسعار النفط الخام على الفئات ذات الدخل المنخفض، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



وقال ازمين علي، الوزير الأول وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزية، اليوم السبت، إن الخطوة سوف تساعد الفئات منخفضة الدخل على تحمل ارتفاع الأسعار وسط زيادة تكاليف الوقود الناتجة عن عرقلة الإمدادات بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.



وقال ازمين "هؤلاء الذين يمتلكون بي إم دبليو لا يمكنهم الاستمتاع بنفس الدعم الذي يحظى به من يمتلكون سيارة كانشيل الصغيرة "، مشيرا إلى الماركة التي تصنع محليا.



وجاءت تصريحات الوزير خلال مؤتمر صحفي في الولايات المتحدة، ونقلتها وكالة الأنباء الماليزية برناما.



وأضاف أن الحكومة مازالت تدرس كيفية هيكلة خطة الدعم.



وأسفر الارتفاع في أسعار النفط العام الجاري بعدما غزت روسيا أوكرانيا في حظر الكثير من الدول واردات النفط الروسي، ما أدى إلى تضخم في تكاليف كل شيء من الغذاء إلى أسعار تذاكر الطيران.